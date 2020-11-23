Неизвестный устроил стрельбу на западе ФРГ

Неизвестный устроил минувшей ночью хаотичную стрельбу на улице немецкого города Меккенхайм (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) недалеко от Бонна, на западе ФРГ. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прибывший на место ЧП спецназ ликвидировал стрелявшего, он умер от полученных ранений. Мотивы его действий пока неизвестны, личность выясняется. Во время операции ранение получил сотрудник правоохранительных органов.

Сигнал тревоги поступил на пульт полиции около 21:00 в воскресенье. Как сообщали очевидцы, злоумышленник достал пистолет и открыл огонь на улице. Полиция запросила подкрепление, заблокировала близлежащие улицы. Впоследствии подозреваемый устроил перестрелку с бойцами спецназа и был ликвидирован.