Король Испании ушел на карантин после контакта с заразившимся коронавирусом

Король Испании Филипп VI будет находиться на карантине после контакта с человеком, который заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, заболевший находился в контакте с монархом в воскресенье. Следуя санитарным нормам, глава государства будет соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней. Вся официальная деятельность короля, запланированная на данный период времени, приостановлена. При этом карантин Филиппа VI не повлияет на деятельность остальных членов монаршей семьи.

В сентябре наследница испанского престола, принцесса Астурийская Леонор была помещена на домашний карантин после выявления коронавируса у одного из учеников ее класса. Принцесса посещает школу в испанской столице. При этом ПЦР-тест на коронавирус принцессы оказался отрицательным.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,58 млн инфицированных, свыше 43 тыс. заболевших умерли. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года. Согласно решению властей, в королевстве был введен обязательный комендантский час до 9 ноября. По его истечении принятие подобных мер перешло в компетенцию региональных властей. Им также позволено принимать решения об ограничениях на въезд и выезд со своих территорий.