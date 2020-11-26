Потребительское доверие в Германии падает ниже прогноза

Индекс доверия потребителей к экономике Германии в декабре упал до минус 6,7 пункта с пересмотренного уровня ноября в минус 3,2 пункта. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до минус 5 пунктов. Показатель ноября был пересмотрен до минус 3,2 пункта с минус 3,1 пункта.

"Хотя магазины остаются открытыми, новые ограничения в гостиничной, ресторанной и развлекательной индустрии, а также сложности в туристической отрасли оказали серьезное влияние на настроения потребителей", — прокомментировал данные эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в ноябре упал до минус 0,2 пункта с 7,1 пункта в октябре. Индекс ожидания роста заработных плат в ноябре упал до 4,6 пункта с 9,8 пункта месяцем ранее. "Готовность потребителей покупать" снизилась до 30,5 пункта с 37 пункта в октябре.