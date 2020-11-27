В Великобритании вводят новый способ контроля над Facebook и Google

Власти Великобритании создают в рамках Управления по конкуренции и рынкам (CMA) новое ведомство, которое будет регулировать работу в стране крупных технологических компаний, таких как американские корпорации Google и Facebook, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Специальный Отдел цифровых рынков, который будет создан в рамках Управления по конкуренции и рынкам (CMA), будет тесно сотрудничать с регулирующими органами, включая Ofcom и Управление уполномоченного по вопросам информации, по введению и соблюдению нового кодекса регулирования работы платформ, которые в настоящее время доминируют на рынке, таких как Google и Facebook, для того, чтобы гарантировать, что потребители и малый бизнес не окажутся в неблагоприятном положении", — говорится в совместном заявлении министерства по делам бизнеса и министерства цифровых технологий, спорта, культуры.

"Такие цифровые платформы, как Google и Facebook, вносят значительный вклад в нашу экономику и играют важную роль в нашей повседневной жизни – помогают ли они оставаться на связи с близкими, делиться контентом или получать доступ к последним новостям. Но доминирование лишь нескольких больших технологических компаний ведет к тому, что инноваций становится меньше, цены на рекламу повышаются, и у потребителей становится меньше выбора и контроля. Наш новый, направленный на развитие конкуренции, режим для цифрового рынка даст гарантию того, что у потребителей будет выбор, и небольшие компании не будут вытеснены", — заявил министр по делам бизнеса Алок Шарма.

В июле текущего года сообщалось, что власти Великобритании хотят ввести новый режим регулирования рекламы на платформах Facebook и Google, на которые приходится 80% цифровой рекламы в Соединенном Королевстве. Изучив существующий механизм регулирования рынка цифровой рекламы, в CMA пришли к выводу, что "существующие законы не подходят для эффективного регулирования". Сообщалось, что новый режим регулирования рынка цифровой рекламы должен предусматривать запрет на использование методов, которые могут снизить доверие и прозрачность на рынке.

Сообщалось, что CMA хочет обязать Google открыть данные о кликах и запросах для конкурирующих поисковых систем, чтобы позволить им улучшить свои алгоритмы, но при этом чтобы не было передачи персональных данных. Также ведомство заявляло о необходимости ограничить возможности Google закреплять свою позицию в качестве поисковой системы по умолчанию на мобильных устройствах и браузерах, чтобы у пользователей было больше выбора.