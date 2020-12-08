Ученые из Британии оценили эффективность закрытия границ в борьбе с коронавирусом

Британские эпидемиологи выяснили, что доля импортированных случаев заражения COVID-19 во многих стран мира превысила бы 10%, если бы границы не были закрыты в начале весны, однако подобные меры уже не помогут большинству стран во время осени и зимы. Результаты их расчетов были опубликованы в журнале Lancet Public Health, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши расчеты показывают, что строгие однотипные меры по закрытию границ вряд ли помогут большинству стран защитить себя от новых вспышек COVID-19, за исключением тех государств, где уровень трансграничного обмена высок, а число местных заражений коронавирусом остается относительно низким. Правительствам всех стран следует более гибко подходить к борьбе с вирусом, используя методики, подобные нашей, для оценки текущего уровня угрозы", - пишут исследователи.

Большинство стран мира, в том числе и Россия, частично закрыли границы и ввели другие ограничения на передвижение людей в первые недели и месяцы после начала эпидемии COVID-19 в Китае. Эпидемиологов и экономистов достаточно давно интересует то, насколько эти меры помешали распространению коронавируса, и как сильно изменилась бы ситуация, если бы они не предпринимались.

К примеру, еще в апреле этого года российские ученые разработали математическую модель, которая указала на то, что простое закрытие границ не защитит население всех стран мира от распространения вируса. Эти же расчеты показали, что самоизоляция в целом эффективнее мешает распространению эпидемии, что связано с тем, что ограничения на передвижения людей не работают, если инфекция уже начала распространяться внутри страны.

Британские эпидемиологи под руководством Марка Джита (Mark Jit), профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины (Великобритания), попыталась на практике оценить то, насколько сильно закрытие границ повлияло на ход развития эпидемии COVID-19 во время весны и осени текущего года.

Эффективность закрытия границ

Для получения ответа на этот вопрос ученые изучили, как поменялась интенсивность авиационных пассажирских и грузовых перевозок во всех странах мира в марте-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Эти данные ученые сопоставили с тем, как развивалась эпидемия в реальности, а также использовали их для того, чтобы вычислить число потенциальных путешественников-разносчиков инфекции в том случае, если бы ограничительные меры не вводились.

Как показали расчеты профессора Джита и его коллег, закрытие границ изначально внесло небольшой, но вполне осязаемый вклад в сдерживание распространения эпидемии. В большинстве стран мира, около 75% из них, число импортированных случаев заражения COVID-19 превысило бы отметку в 10%, если бы подобные меры не предпринимались. В их число, в частности, вошли все страны Европы, США, Канада, Австралия и некоторые государства Африки.

В противоположность этому, аналогичные меры, предпринятые осенью, оказались бы малоэффективными в 66% стран мира из-за изначально высокой распространенности коронавируса. К примеру, число ежедневных случаев заражения в России в сентябре этого года выросло бы на 1,9% в том случае, если бы границы были полностью открыты. Аналогичная ситуация наблюдалась бы в США, Франции, Индии и ряде других стран, где число новых зараженных продолжает расти или остается очень высоким.

С другой стороны, эпидемиологи выделили несколько стран, таких как Швеция, Новая Зеландия, Китай, Чехия и Тайланд, где закрытие границ осенью существенно помогло бы сдержать распространение коронавируса. Это связано с тем, что приток зарубежных носителей COVID-19 должен был "перезапустить" местные эпидемии и резко увеличить прирост числа зараженных.

Все это, как считают профессор Джит и его коллеги, говорит о том, что всем государствам мира следует аккуратно подходить к выработке подходов по закрытию границ, учитывая все потенциальные эпидемиологические плюсы и экономические минусы подобных решений. Как надеются ученые, проведенные ими расчеты помогут всем странам-членам ООН минимизировать риск того, что эпидемия ускорится, и при этом избежать появления дополнительных спадов в их экономиках.