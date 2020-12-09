На востоке Франции потерпел крушение вертолет
Вертолет, на борту которого находилось шесть человек, потерпел крушение во вторник в департаменте Савойя на востоке Франции. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя префектуры департамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вертолет французской воздушной навигационной службы потерпел крушение около 19:00 по парижскому времени. На борту находились четыре сотрудника этой службы и двое спасателей", - указал представитель префектуры. Инцидент, по его информации, произошел недалеко от Альбервиля, на высоте 1800 м.
По данным префектуры, сигнал тревоги был дан пилотом вертолета. Спасатели ведут поиски находившихся на борту. В масштабной операции задействованы более 40 представителей различных служб, а также три вертолета.
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