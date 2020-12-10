Британия и ЕС примут решение о судьбе переговоров по Brexit к 13 декабря

Серьезные противоречия по-прежнему остаются на переговорах между Лондоном и Брюсселем по поводу их будущих отношений после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стороны продолжат консультации, а их окончательная судьба должна решиться к 13 декабря. Источник в британском правительстве по итогам рабочего ужина в Брюсселе премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отметил: "Премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен условились о проведении дальнейших переговоров между представителями сторон в ближайшие дни. Премьер-министр хочет, чтобы все возможные пути достижения сделки были изучены. Премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен также договорились о том, что к воскресенью должно быть принято твердое решение о судьбе диалога".