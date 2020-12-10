Власти Амстердама ужесточат правила украшения домов на Рождество

Власти Амстердама приняли решение об ужесточении правил украшения домов гирляндами перед Рождеством, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Согласно представленному плану, местный жители смогут украшать здания только теми световыми гирляндами, которые имеют энергосберегающие лампочки.

Кроме того, световые украшения должны будут отключаться в ночное время.

Также хозяин дома должен будет уведомить муниципальные власти не менее чем за три дня до украшения своего дома, если его гирлянда превышает один квадратный метр фасада.

Власти отмечает, что такое решение, которое вступит в силу с 2021 года, принято в рамках борьбы со световым загрязнением, которое может помешать сну как людей, так и животных.