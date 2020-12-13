В Берлине запретят покидать дома без крайней необходимости

Европа 13 декабря 2020 22:32 (UTC+04:00)
В Берлине запретят покидать дома без крайней необходимости

Власти Берлина во исполнение договоренностей с федеральным правительством о карантине приняли в воскресенье решение ужесточить с 16 декабря меры по борьбе с коронавирусом. О подробностях сообщила газета Der Tagesspiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, будут введены ограничения на передвижение жителей: покидать дома и квартиры разрешат только по веской причине, например, для совершения покупок, посещения врача или ведомств, занятий спортом на свежем воздухе или выгула домашних питомцев. Продавать алкоголь запретят точкам, где его можно сразу употреблять, то есть в лотках с глинтвейном, всевозможных киосках-закусочных.

Школы будут закрыты до 10 января. В то же время власти столицы ФРГ хотят оставить открытыми детские сады. Правящий бургомистр Михаэль Мюллер указал на то, что в Берлине 52% родителей воспитывают детей в одиночку, поэтому им придется по-новому организовывать свою рабочую жизнь в случае закрытия школ и садов. Тем не менее, родителей призовут по возможности оставлять детей дома.

Точки розничной торговли с 16 декабря закроют, кроме магазинов с товарами жизненной необходимости. Продолжат работать книжные, велосипедные, хозяйственные магазины, точки оптовой торговли.

Повысят карантинные меры в домах престарелых и учреждениях по уходу за больными людьми. Сотрудники будут обязаны несколько раз сдавать тесты на коронавирус, а посетители - предъявлять негативный результат анализов.

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