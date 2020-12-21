Франция начнет кампанию по вакцинации 27 декабря

Европа 21 декабря 2020 13:33 (UTC+04:00)
Франция начнет кампанию по вакцинации 27 декабря

Власти Франции начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В воскресенье мы начнем вакцинацию во Франции", - написал министр в Twitter. По его словам, первыми будут вакцинированы наиболее уязвимые граждане. Веран добавил, что санитарная ситуация во Франции остается сложной. "Вирус все еще довольно активно распространяется, и эти темпы не падают, - продолжил министр. - Вторая волна эпидемии продолжается".

Выступая в эфире радиостанции Europe 1, Веран также призвал французов соблюдать меры предосторожности во время приближающихся рождественских праздников. Министр пояснил, что введенные на ранней стадии ограничения позволят избежать карантина во время Рождества. Однако, по его словам, это не означает, что жителям страны можно расслабиться. "Необходимо соблюдать ограничительные меры", - подчеркнул глава Минздрава.

Согласно последним данным властей, с начала пандемии во Франции выявлено 2 473 354 случая заражения коронавирусом. В среднем медики фиксируют около 10 тыс. новых случаев инфицирования в сутки.

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