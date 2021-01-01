У здания муниципальной полиции Афин произошел взрыв

Небольшой взрыв произошел у здания муниципальной полиции Афин в четверг вечером в столичном районе Кипсели. Об этом сообщила газета Νea, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в 22:30 по местному времени взорвалось самодельное взрывное устройство, предположительно, из газовых баллончиков. Оно находилось у фасада здания муниципальной полиции Афин, которому нанесен незначительный материальный ущерб. О каких-либо пострадавших не сообщается.

Ранее неоднократно подобные самодельные устройства из газовых баллончиков анархисты подкладывали к зданиям полиции, офисам политических партий и юридических контор.