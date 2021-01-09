Амстердам намерен запретить продажу туристам легких наркотиков

Европа 9 января 2021 02:59 (UTC+04:00)
Амстердам намерен запретить продажу туристам легких наркотиков

Амстердам запретит продажу легких наркотиков туристам, приезжающим из других стран. Об этом заявила мэр города Фемке Халсема, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года", - отметила она. В соответствии с данной инициативой, поддерживаемой прокуратурой и полицией, продажа легких наркотиков будет разрешена только жителям страны.

В последние 20 лет в Амстердаме закрылось 117 и 283 кофешопов - заведений, где разрешена продажа легких наркотиков, таких как марихуана. Однако спрос на них при этом только увеличился, по большей части из-за иностранных туристов, число которых в городе постоянно возрастало до начала пандемии.

"Мы наблюдали за тем, как все больше и больше молодых людей приезжали в Амстердам специально для того, чтобы посетить кофешопы", - отметила Халсема. Она также указала на результаты различных исследований, которые свидетельствуют о том, что многие иностранные туристы откажутся от поездки в Амстердам, если они не смогут побывать в заведениях, где разрешена продажа легких наркотиков.

Мэр пока не обсуждала данный вопрос с владельцами кофешопов и на первом этапе хочет вынести его на рассмотрение членов городского совета. Аналогичные идеи, заключающиеся в том, чтобы разрешить продажу легких наркотиков лишь жителям Нидерландов, обсуждались и раньше. Однако все подобные инициативы отклонялись в связи с опасениями, что запрет приведет к тому, что торговля станет незаконной и переместится на улицы. Халсема признала, что такой риск существует, однако заметила, что многие приезжают в Амстердам не просто для того, чтобы купить легкие наркотики, а с целью именно посетить кофешопы.

С пандемией коронавируса туризм в Амстердаме практически полностью сошел на нет, и Халсема выразила надежду, что после ее завершения город начнет привлекать большее внимание других категорий туристов. "Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве наших учреждений культуры, - подчеркнула она. - А не туристы, которые приезжают сюда, чтобы употреблять алкоголь и наркотики".

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