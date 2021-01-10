Bild: берлинская полиция усилила охрану Бундестага после штурма Конгресса США

Полиция столицы Германии усилила охрану здания парламента ФРГ (Бундестаг) после беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на содержание письма, которое направил председатель Бундестага Вольфганг Шойбле германским депутатам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе говорится о том, что "земельная полиция Берлина уже усилила присутствие в районе здания" парламента. Шойбле в письме сообщил, что попросил МИД ФРГ представить доклад о событиях в Вашингтоне. Он также заявил, что обсудит с федеральными и земельными властями, какие выводы нужно сделать для обеспечения надлежащей защиты Бундестага, отмечает газета.

В полиции Берлина ранее подтвердили, что на фоне штурма Капитолия в Вашингтоне приняты меры для защиты важных объектов в германской столице, таких как здания Бундестага или американского посольства.

Дискуссии об укреплении защиты Бундестага, независимо от беспорядков в Вашингтоне, идут в Германии уже несколько месяцев. В августе 2020 года противники мер по борьбе с коронавирусом в ФРГ в ходе демонстрации перелезли через ограду перед зданием германского парламента и забрались на его ступени.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, власти сообщили, что зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.