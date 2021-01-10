Во Франции спасли 24 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш

Французские морские службы перехватили две лодки с мигрантами, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщила в воскресенье префектура зоны Ла-Манша и Северного моря, всего было спасено 24 человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"10 января региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Нэ получил запросы о помощи от нескольких лодок с мигрантами, оказавшихся в трудном положении", - отметила пресс-служба ведомства.

Так, с первой лодки сняли 14 человек и доставили в порт Дюнкерка. Спустя несколько часов на берег доставили еще 10 пассажиров с другой лодки. После медицинского обследования их передали пограничной полиции. Гражданство задержанных не указывается.

"Все они живы и здоровы благодаря быстрому реагированию участников спасательной операции", - добавили в префектуре.

По данным префектуры региона, в 2020 году было зафиксировано свыше 9,6 тыс. мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с Великобританией, отправившись в плавание через Ла-Манш. Из них шесть человек погибли, еще как минимум трое пропали без вести. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее число задержанных составило почти 2,3 тыс.