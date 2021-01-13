Британский премьер планирует провести виртуальный саммит G7 в конце февраля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести встречу лидеров государств Группы семи (G7) в режиме видеоконференции в конце февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, власти королевства обсуждают организацию виртуального саммита в дополнение к очной встрече в верхах, которая запланирована, по предварительной информации, на середину июня.

Согласно источникам агентства, мероприятие в формате онлайн позволит Джонсону представить направления, которым Великобритания намерена уделять приоритетное внимания во время председательства в G7 в 2021 году. Одной из основных тем, как ожидается, станет продвижение демократических ценностей и защита прав человека по всему миру. При этом Bloomberg уточняет, что конкретно виртуальный саммит будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса.

Агентство подчеркнуло, что избрание президентом США Джозефа Байдена может стать хорошей возможностью придать новый импульс G7, поскольку действующий глава Белого дома Дональд Трамп, полномочия которого истекают 20 января, "часто подрывал этот форум, что стало особенно заметным в 2018 году в Канаде, когда он отказался подписать итоговое коммюнике". В то же время, как считает Bloomberg, саммит позволит Джонсону реализовать концепцию "глобальной Британии", которая призвана повысить роль королевства в решении ключевых международных проблем. Помимо организации встречи лидеров государств Группы семи, Лондон в феврале будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, а в ноябре проведет 26-й Конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

В прошлом году из-за пандемии коронавируса саммит G7 так и не состоялся. Вашингтон, который председательствовал в объединении в 2020 году, поначалу планировал перенести мероприятие с июня на осень, однако в итоге Трамп вовсе не стал проводить встречу в верхах.