Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года

Цены на газ на голландском хабе TTF в среду достигли 337,9 доллара за тысячу кубометров и теперь находятся на уровнях сентября 2018 года. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов.

При этом продолжается активный отбор газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). По последним данным, в понедельник заполненность ПХГ составила 65,75%, тогда как еще в начале месяца она была на уровне 74%.

Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое. В мае они опускались ниже 40 долларов за 1 тысячу кубов. Однако уже осенью котировки вернулись на докризисные уровни и продолжили бурный рост.

Динамика цен обусловлена высоким спросом на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии. Европейские котировки поддерживаются также тем, что значительные объемы СПГ были перенаправлены поставщиками из Европы в страны АТР, где спрос дополнительно простимулирован активным восстановлением экономики.