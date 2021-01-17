Норвегия поставила вопрос о безопасности вакцины Pfizer для пожилых людей

В Норвегии растет озабоченность проблемой безопасности для пожилых людей вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech после смерти 29 человек, получивших инъекцию этого препарата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, передает Bloomberg.

Норвежское агентство по лекарственным средствам (NoMA) сообщило, что все смерти связаны именно с вакциной от Pfizer, поскольку до пятницы другие вакцины в стране были недоступны. Там уточнили, что у всех умерших после прививки были серьезные основные заболевания, их минимальный возраст - 75 лет. Всего в Норвегии хотя бы одну дозу вакцины получили уже около 42 тыс. человек, отмечает Bloomberg.

"Большинство людей испытали ожидаемые побочные эффекты вакцины, такие как тошнота и рвота, лихорадка, местные реакции в месте инъекции и общее ухудшение состояния", - говорится в сообщении NoMA.

На этом фоне Норвежский институт общественного здравоохранения выразил мнение, что "для людей с самыми тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. Для тех, у кого в любом случае остаточная продолжительность жизни очень мала, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной".

В Pfizer заявили, что вместе с норвежским регулятором изучают причину смертей, отметив со ссылкой на агентство, что "количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям".

В NoMA также подчеркнули, что знают о подобных инцидентах в других странах, и обратили внимание на то, что количество смертей после прививки может отличаться в зависимости от того, какие группы людей страны вакцинируют в первую очередь.

"Норвежское агентство по лекарственным средствам перед вакцинацией сообщило, что при вакцинации самых пожилых и наиболее тяжело больных ожидаются смерти, связанные по времени с вакцинацией. Это не означает, что между вакцинацией и смертью существует причинно-следственная связь", - заявили в NoMА. При этом там не исключили, что побочные эффекты вакцины могли стать фактором, поспособствовавшим ухудшению течения болезни или летальному исходу.