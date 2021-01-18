ВОЗ считает, что перспективы равного доступа к вакцинам от COVID-19 оказались под угрозой

Перспективы справедливого доступа к вакцинам от коронавируса оказались под угрозой: в настоящее время вакцины применяются практически исключительно в богатых государствах. Об этом заявил в понедельник на 148-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мир находится на грани катастрофического морального кризиса", - сказал он, добавив, что "обещание равного доступа подвергается серьезному риску". "За последние недели я слышал от нескольких стран-членов вопросы о том, получит ли [международный механизм равного доступа к вакцинам] COVAX вакцины, в которых он нуждается, и выполнят ли страны с высокими доходами свои обещания", - продолжил гендиректор. "Более 39 млн доз вакцины были прописаны по меньшей мере в 49 странах с высокими доходами. И лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами", - констатировал глава ВОЗ.

Он призвал мировое сообщество солидарно бороться с пандемией коронавируса и развернуть в течение 100 ближайших дней во всех государствах мира вакцинацию работников здравоохранения и пожилых людей.