Нидерланды введут дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Нидерланды планируют ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, пресс-конференция будет проведена в среду во второй половине дня. О каких именно мерах идет речь, не сообщается, однако эксперты предполагают, что речь идет о комендантском часе, введение которого активно обсуждалось в последние несколько дней, в том числе на правительственном и экспертном уровнях.

Скорее всего, мера вступит в силу с пятницы, а сам комендантский час будет действовать с 20:00 по 04:00 по местному времени (с 22:00 до 06:00). В этот период нельзя будет находиться на улице без веских оснований, в число которых включено возвращение домой с работы.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 917 тыс. человек. Свыше 13 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. Меры действуют вплоть до 9 февраля.

В последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев заражения и летальных исходов сокращается, однако власти считают необходимым введение дополнительных мер, чтобы предотвратить распространение так называемого британского штамма коронавируса, который является более заразным по сравнению с обычным.