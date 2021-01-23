AstraZeneca уведомила ЕС о сокращении на 60% поставок вакцины

Британско-шведская компания AstraZeneca, не дожидаясь официальной сертификации своей вакцины на рынке ЕС, уведомила в пятницу вечером Еврокомиссию, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года, и урежет расчетные поставки более чем вдвое. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"В ходе сегодняшнего заседания Комитета по здравоохранению со странами ЕС представители AstraZeneca объявили о предстоящих задержках поставок вакцины в первом квартале 2021 года, - написала она в Twitter. - Еврокомиссия и страны-члены выразили глубокое недовольство этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, поскольку на его основании государства должны выполнять свои планы вакцинации. Еврокомиссия будет продолжать настаивать в отношениях с компанией AstraZeneca на необходимости повысить стабильность и предсказуемость поставок".

В свою очередь, источник агентства Reuters в институтах ЕС сообщил, что AstraZeneca объявила о сокращении поставок в ЕС в первом квартале на 60% - до 31 млн доз, тогда как контракт с Еврокомиссией по предзаказу вакцины этой компании предусматривал поставку в ЕС до конца марта 80 млн доз. Более того, компания не смогла не только дать гарантий, что недостаток доз будет компенсирован во втором квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. AstraZeneca объясняет это производственными проблемами.

Ожидается, что вакцина от AstraZeneca будет сертифицирована в ЕС к началу февраля.

В январе компания Pfizer уже дважды объявляла о сокращении поставок своей вакцины в ЕС - в первый раз из-за недостатка производственных мощностей, во второй - из-за разрешения Европейского агентства по лекарственным препаратам извлекать из каждого флакона концентрированной вакцины Pfizer шесть доз вместо расчетных пяти. Это позволило американской компании немедленно сократить поставки концентрированной вакцины сразу на 16%, поскольку в ее контракте с Еврокомиссией оговаривается лишь количество доз, готовых к применению.