Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает на укрепление союзнических отношений с Соединенными Штатами при новом президенте США Джо Байдене, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Было здорово побеседовать вечером с президентом Джо Байденом. Я с нетерпением жду углубления давнего альянса между нашими двумя странами по мере того, как мы будем продвигать отвечающее экологическим нормам и устойчивое восстановление после COVID-19", - написал он в твиттере по итогам телефонного разговора с Байденом.

Беседа состоялась в субботу.