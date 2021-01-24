Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает на укрепление союзнических отношений с Соединенными Штатами при новом президенте США Джо Байдене, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Было здорово побеседовать вечером с президентом Джо Байденом. Я с нетерпением жду углубления давнего альянса между нашими двумя странами по мере того, как мы будем продвигать отвечающее экологическим нормам и устойчивое восстановление после COVID-19", - написал он в твиттере по итогам телефонного разговора с Байденом.
Беседа состоялась в субботу.
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