Борис Джонсон обсудил с главой ЕК запрет на экспорт вакцин в Северную Ирландию

Европа 30 января 2021 03:42 (UTC+04:00)
Борис Джонсон обсудил с главой ЕК запрет на экспорт вакцин в Северную Ирландию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу вечером обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию с запретом поставок вакцин в Северную Ирландию, для введения которого ЕК задействовала особую статью приложения к договору о Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьера на Даунинг-стрит, 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он [Джонсон] выразил свою глубокую озабоченность по поводу потенциального влияния, которое шаги, сделанные сегодня ЕС, могут оказать на экспорт вакцин", - отметил представитель главы правительства, слова которого приводит информагентство PA. Раннее Джонсон обсудил сложившуюся ситуацию с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

В пятницу Евросоюз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцин от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Схема продолжит действовать как минимум до конца марта и применяется только к экспорту препаратов компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках. Еврокомиссия пояснила, что ограничения касаются и Северной Ирландии, чья граница с входящей в ЕС Республикой Ирландия должна оставаться прозрачной согласно условиям соглашения о Brexit.

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