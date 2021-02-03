Президент Украины ввел в действие решение о применении санкций против нескольких телеканалов

БАКУ/Trend/ - 2 февраля стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».