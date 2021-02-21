В Германии задержали пенсионера, подозреваемого в отправке бомб по почте
В Германии задержали пенсионера, которого подозревают в отправке бомб по почте нескольким компаниям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что правоохранители перехватили и обезвредили посылку со взрывчаткой в аэропорту Мюнхена. Адресатом был указан производитель детского питания Hipp. Ранее такие же посылки получили предприятие продовольственной компании Wild в Эппельхайме и штаб-квартира сети супермаркетов Lidl в Неккарзульме. Из-за этого пострадали четыре человека.
Полиция вышла на след 66-летнего мужчины. Его задержали по месту жительства. Известно, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции. Другие детали не уточняются.
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