Посол Италии в ДР Конго был убит в результате вооруженного нападения

Посол Италии в ДР Конго Лука Аттанасио был убит в понедельник в результате вооруженного нападения на востоке страны. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщил конголезский новостной портал Actualite, нападение было совершено на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН в районе города Гома в провинции Северное Киву. Несколько машин попали в засаду, устроенную неизвестными. Их целью был захват заложников. Сообщалось, что в результате нападения был ранен один человек.