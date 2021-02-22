Посол Италии в ДР Конго был убит в результате вооруженного нападения
Посол Италии в ДР Конго Лука Аттанасио был убит в понедельник в результате вооруженного нападения на востоке страны. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как ранее сообщил конголезский новостной портал Actualite, нападение было совершено на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН в районе города Гома в провинции Северное Киву. Несколько машин попали в засаду, устроенную неизвестными. Их целью был захват заложников. Сообщалось, что в результате нападения был ранен один человек.
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