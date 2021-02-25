Лидеры 27 стран Евросоюза обсудят на саммите пандемию и вопросы безопасности

Пандемия станет главной темой экстренного двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза, который открывается сегодня и пройдет в формате видеоконференции. Лидеры стран Евросоюза намерены обсудить связанные с процессом вакцинации проблемы, создание COVID-сертификатов, а также существующие меры по ограничению свободного передвижения граждан сообщества и возникающие на их фоне экономические сложности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил накануне журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

Второй день саммита будет посвящен вопросам обороны и безопасности Евросоюза.

Это будет вторая по счету видеоконференция лидеров 27 стран ЕС в этом году. Первая прошла в конце января и была полностью посвящена пандемии.