В Англии эвакуировали тысячи человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны

Больше 2 тыс. домохозяйств в Эксетере попали в зону эвакуации после того, как на строительной площадке в северо-западной части города была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба времен Второй мировой войны. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу местным управлением полиции, контролируемый подрыв боеприпаса будет осуществлен до конца дня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эвакуация нескольких тысяч человек завершена и продолжается подготовка в проведению контролируемого подрыва взрывного устройства, предположительно относящегося ко времени Второй мировой войны, обнаруженного рядом с [Эксетерским] университетом", - говорится на странице полицейского управления в Twitter.

Боеприпас, длина которого превышает 2 метра, в пятницу обнаружили строители на участке, граничащем с территорией университетского кампуса. Значительную часть эвакуированных составляют студенты. Первоначально радиус зоны эвакуации составлял 100 метров, однако в субботу утром он был увеличен до 400 метров в качестве дополнительной меры предосторожности. Это привело к временному прекращению движения по участку железной дороги, проходящей рядом с университетом.