Саммит ЕС из-за распространения COVID-19 в Европе пройдет в онлайн формате

Саммит Европейского союза, который должен состояться 25-26 марта в Брюсселе, будет проходить в режиме видеоконференции из-за роста числа выявленных заражений COVID-19, заявил в воскресенье представитель ЕС, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Председатель Евросоюза Шарль Мишель принял решение провести саммит в онлайн режиме, сославшись на "всплеск случаев заболевания COVID-19 в государствах-членах Союза", сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс в твиттере.

В ходе третьей волны распространения коронавируса в Европе ежедневно растет число инфицированных, в том числе более опасными вариантами коронавируса.

Как сообщают СМИ, лидеры 27 государств ЕС должны были лично обсудить вопросы ускорения вакцинации во всех странах блока, а также экономику и отношения с Турцией и Россией. В то же время, по мнению источников, повестка дня может быть сокращена, так как виртуальные встречи ограничивают возможности дискуссий и принятия решений.