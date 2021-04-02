Германия 7 апреля представит план по восстановлению порта в Бейруте

Германия планирует 7 апреля представить ливанским властям план по восстановлению разрушенного после взрыва порта в Бейруте и прилегающих районов. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на следующей неделе Берлин представит предложение, предусматривающее не только реконструкцию самого порта, но и восстановление более 100 гектаров в его окрестностях. Кроме того, в документе содержится согласие Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на оказание помощи в финансировании расчистки территории и реконструкции объектов. При этом объем выделяемых ЕИБ денежных средств, по оценкам одного из источников, составляет от €2 млрд до €3 млрд.