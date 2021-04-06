Франция намерена увеличить долю в капитале Air France до 30%

Франция конвертирует долговые обязательства авиакомпании Air France в долгосрочную финансовую помощь и увеличит свою долю в ее капитале до 30%. Об этом заявил во вторник министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио France Inter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ссуда в €3 млрд, которую мы им дали в прошлом году на четыре года, будет трансформирована в долгосрочный пакет помощи. Кроме того, мы увеличим свою долю в капитале Air France на сумму до €1 млрд. Это значит, что государство может получить до 30% акций компании, став основным акционером", - заявил он.

По словам министра, согласно условиям сделки с Еврокомиссией, которая одобрила оформление госпомощи для авиакомпании, Air France должна будет отдать часть своих временных слотов конкурентам. "Мы собираемся продать 18 слотов в аэропорту Орли, это составляет 4% от общего объема слотов, доступных компании в этой воздушной гавани", - пояснил он.

Ранее франко-голландский альянс авиаперевозчиков Air France - KLM сообщил о рекордных убытках в €7,1 млрд за 2020 год против чистой прибыли в 2019 году в размере €290 млн. Оборот группы сократился на 59% по сравнению с 2019 годом и составил в 2020 году €11,1 млрд. В общей сложности Air France - KLM перевез 34 млн пассажиров, что на 67% меньше, чем в 2019 году. Долг авиаперевозчиков достиг €11 млрд, увеличившись на €4,9 млрд по сравнению с 2019 годом. При этом в 2020 году власти Франции уже обеспечили авиакомпании поддержку на уровне €7 млрд в связи с ее финансовыми потерями во время пандемии. Пакет помощи включал €4 млрд в виде гарантированных государством банковских кредитов и €3 млрд госкредитов.