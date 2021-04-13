В результате стрельбы у больницы в Париже погиб человек

Один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы, открытой в понедельник неизвестным рядом с одной из парижских больниц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Застреленный умжчина был известен полиции в контексте ряда дел, связанных с торговлей наркотиками и убийствами.

"Речь о 33-летнем мужчине, он известен полиции с плохой стороны, в частности по делам о торговле наркотиками. Также он известен в контексте дел, связанных с убийствами в составе преступной группы и участии в преступной деятельности", - сообщила корреспондент телеканала со ссылкой на источник в полиции.

Пострадавшая - 33-летняя сотрудница службы безопасности клиники - находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ее ранило случайной пулей, когда мужчина начал убегать в сторону клиники и убийца промахнулся, стреляя в него. По словам очевидцев, стрелявший действовал хладнокровно и скрылся с места преступления пешком, а через 500 м сел на скутер. Пока нет информации о его личности, преступник был одет в черное, голову скрывал капюшон.