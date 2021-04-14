В ЕК заявили, что вакцина Johnson & Johnson еще не применялась в Евросоюзе

Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson начала поставляться в ЕС только 12 апреля, сейчас поставки заморожены по решению компании, применение этой вакцины в Евросоюзе еще не начиналось, и возможности ее дальнейшего использования "должно будет определить Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA)". Об этом сообщил во вторник вечером ТАСС представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер, комментируя решение фармацевтической компании приостановить поставки в ЕС из-за риска тромбоза как побочного эффекта, случаи которого были зафиксированы в США, передает Trend.

"Здоровье наших граждан является для нас абсолютным приоритетом, мы придерживаемся научного подхода и, соответственно, оценок ЕМА, - подчеркнул он. - Мы приняли к сведению заявление Johnson & Johnson, что компания отложит дальнейшую поставку вакцин. Мы остаемся в контакте с компанией, чтобы следить за развитием ситуации".

Де Кеерсмакер подчеркнул, что "пока нет ясности, есть ли прямая связь между вакциной и образованием тромбов". "ЕМА продолжает изучать эту проблему, чтобы решить какие действия посоветовать", - добавил он.

"Пока у ЕС нет никаких собственных данных о применении этой вакцины, поскольку поставки начались только вчера, и она в странах ЕС еще не применялась. В этой связи Европейское агентство лекарственных препаратов должно будет опираться только на информацию регуляторов государств, где эта вакцина уже использовалась, в первую очередь - США, прежде чем принять решение о наших дальнейших шагах", - заключил он.

Новая задержка

Ранее Johnson & Johnson выступила с заявлением о решении отложить применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. Это решение было принято после рекомендации американских регуляторов приостановить использование этой вакцины в США.

Для использования в Европе данная вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств еще 11 марта и должна была начать поставляться в первую неделю апреля. Всего во втором квартале ЕС рассчитывает получить 55 млн доз этой вакцины.

Еврокомиссия делает особую ставку на вакцину Johnson & Johnson для наращивания темпов вакцинации в Европе, которые сильно отстали от графика в результате многочисленных сбоев с поставками вакцины, в особенности от компании AstraZeneca, которая в первом квартале поставила в ЕС не более 40 млн доз вместо законтрактованных 120 млн. Для ЕС особое значение имеет тот факт, что вакцина Joshnson & Johnson рассчитана на использование только одной дозы вместо двух у других вакцин для полноценного эффекта, что значительно упрощает логистику прививочной кампании.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе 25 марта, в первом квартале 27 стран ЕС получили порядка 106 млн доз препаратов. Еврокомиссия рассчитывает значительно нарастить поставки вакцины во втором квартале, когда ЕС должен получить 360 млн доз, в том числе 200 млн от Pfizer, 35 млн от Moderna, 70 млн (из обещанных 180 млн) от AstraZeneca, и еще 55 млн от Johnson & Johnson. Это необходимо, чтобы Евросоюз смог выполнить поставленную Брюсселем цель по вакцинации 70% взрослого населения сообщества к концу сентября.