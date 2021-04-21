Годовая инфляция в Великобритании в марте ускорилась до 0,7%
Инфляция в Великобритании в марте в годовом выражении ускорилась до 0,7% с 0,4% в феврале, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3%. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Месячная инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, годовая инфляция прогнозировалась на уровне в 0,8%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 1% в годовом выражении против 0,7% месяцем ранее. В месячном выражении цены выросли на 0,2% после роста на 0,1% в феврале.
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