В Северной Македонии вводят режим режим ЧС из-за пандемии

Европа 21 апреля 2021 22:51 (UTC+04:00)
В Северной Македонии вводят режим режим ЧС из-за пандемии

Парламент Северной Македонии в среду большинством голосов принял решение о введении в северной и южной частях страны режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии коронавируса, а также высокого риска наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил северомакедонский телеканал Sitel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, 92 депутата проголосовали за введение режима ЧС. Воздержавшихся или не поддержавших данное решение не было. Период введения режима ЧС не уточняется.

На данный момент в Северной Македонии зарегистрировано почти 157 тыс. инфицированных коронавирусом, около 125 тыс. человек выздоровели, более 4,5 тыс. заразившихся умерли, число активных случаев заболевания превышает 18,5 тыс.

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