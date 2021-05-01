30 силовиков пострадали в Лионе во время столкновений с хулиганами
Почти 30 сотрудников полиции и жандармерии пострадали в ходе столкновений с агрессивно настроенными участниками первомайской демонстрации в Лионе в субботу. Об этом сообщает префектура региона Овернь - Рона - Альпы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных участников первомайской демонстрации в Лионе. Вмешательство сотрудников правоохранительных органов потребовалось из-за поведения агрессивной группы примерно из 200 человек, шедших впереди колонны демонстрантов. В общей сложности на первомайскую акцию в Лионе, по данным префектуры, собрались около 3 тыс. человек.
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