Вакцинированных туристов в ЕС не освободят от карантина и тестов

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Евросоюза возможности требовать от них выполнения санитарных мер, включая карантин и ПЦР-тест. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов, - заявил он. - Определение этих мер остается в компетенции государств ЕС".

Ранее в понедельник Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств. Страны ЕС также получат право разрешить въезд на свою территорию лицам, привитым вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

Процесс обсуждения этого предложения начнется в Совете ЕС 5 мая, как сообщил ТАСС источник в Брюсселе, оно может вступить в силу уже в мае.