Во Франции произошел пожар в церкви святых Петра и Павла

Французские пожарные потушили огонь, вспыхнувший в церкви святых Петра и Павла в Лилле. Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщения местных СМИ, пожар, который начался несколько часов назад, в настоящее время практически потушен, однако с крыши все еще падают обугленные части покрытия. С целью выявления причины возгорания будет начато расследование.