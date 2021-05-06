Евросоюз разрешил въезд израильским туристам

Евросоюз объявил, что внес Израиль в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны ЕС с целью туризма. При этом решение не обязывает все государства Евросоюза, и в каждой стране могут быть введены собственные правила и заключены отдельные двусторонние договора с Израилем, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази приветствовал это решение.

Ранее Европейская комиссия опубликовала рекомендацию открыть страны Евросоюза для привитых иностранцев и для граждан государств с "хорошей эпидемиологической ситуацией".

Для утверждения предложения об открытии границ необходимо согласия всех государств Евросоюза.

В настоящий момент границы Евросоюза открыты только для граждан семи не входящих в ЕС государств: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Китая.