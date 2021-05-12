Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 2,7%

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы до 2,7% с 2% и до 2,3% с 1,9%, по сравнению с предыдущей оценкой. Об этом говорится в опубликованном в среду весеннем экономическом прогнозе ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, по итогам 2020 года российская экономика снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось в ноябре. "Несмотря на то, что пандемия и снижение цен на нефть сильно ударили по России в 2020 году, снижение реального ВВП было умеренным", - говорится в нем.

Еврокомиссия улучшила прогноз роста суммарного мирового ВВП до 5,6% в 2021 году по сравнению с прогнозировавшимися осенью 4,6%, в 2022 году Еврокомиссия прогнозирует рост мировой экономики в 4,3%.

"Экономическое развитие в 2021 и 2022 годах будет в значительной степени зависеть от того, насколько программы вакцинации справятся с пандемией", - подчеркивается в документе. Представляя этот прогноз, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что в прогнозе "звучит оптимизм, хотя риски еще остаются".

Он также подчеркнул, что локомотивами роста мировой экономики станет "быстрый экономический рост в Китае, который смог на ранней стадии обуздать пандемию, и в США, где продолжается успешная кампания вакцинации".

По Китаю прогноз на 2021 год улучшен с 7,3% до 7,9%. При этом в 2020 году экономика Китая оказалась фактически единственной из ведущих мировых экономик, продемонстрировавшей рост, на уровне на 2,3%.