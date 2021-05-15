Индийский штамм коронавируса может вызвать масштабную волну эпидемии в Британии

Индийский штамм коронавируса B.1.617.2, распространяющийся в Великобритании, может вызвать масштабную третью волну эпидемии на территории королевства. Об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph, ссылаясь на несколько моделей, подготовленных британскими исследователями для научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как в пятницу заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, в настоящий момент британские эксперты считают, что индийский штамм вируса способен передаваться быстрее, чем британский вариант B.1.1.7, который в настоящий момент является доминирующим в королевстве и значительно более заразен, чем штаммы, циркулировавшие в стране весной прошлого года. Согласно прогнозам Уорикского университета, если трансмиссивность (заразность) B.1.617.2 на 40% выше по сравнению с британским штаммом, то к августу на пике третьей волны эпидемии в стране будут госпитализировать по 6 тыс. человек в день. Если же новый штамм на 50-60% более заразен, то суточное число госпитализаций может превысить 10 тыс. В январе, на пике второй волны эпидемии этот показатель достигал 3,7 тыс., а больницы королевства едва не оказались перегружены.

Эта модель учитывает тот факт, что в Великобритании уже больше 68% взрослых (36,1 млн человек) получили хотя бы одну из двух инъекций вакцины от коронавируса, а почти 37% (19,3 млн) были привиты дважды. Это связано с тем, что вакцины не дают полной защиты от заражения и не сводят к нулю риск развития тяжелых форм болезни, особенно у людей из групп повышенного риска. Кроме того, в Великобритании, начавшей вакцинацию с самых пожилых жителей страны, пока не привито большинство людей моложе 40 лет.

Специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что число смертей среди инфицированных коронавирусом британцев к июлю может достигнуть 1 тыс. в сутки, если британский вариант будет вытеснен еще более заразным штаммом. Авторы прогнозов указывают, что ситуация, вероятно, будет на порядок лучше при сохранении действующих коронавирусных ограничений, которые должны быть ослаблены 17 мая. С этого дня в Великобритании должны полноценно возобновить работу пабы, рестораны, музеи, кинотеатры, концертные залы и гостиницы. Британское правительство не намерено отказываться от данного шага, однако в пятницу премьер-министр королевства Борис Джонсон предупредил, что последний этап введения послаблений, запланированный на 21 июня, может оказаться отложен.

Индийский штамм в Британии

В пятницу Служба общественного здравоохранения Англии сообщила о выявлении первых четырех летальных исходов в стране в результате заражения индийским вариантом коронавируса. Всего в Великобритании обнаружено более 1,3 тыс. случаев инфицирования этим штаммом. За последнюю неделю их число выросло более чем в два раза. Наиболее активно распространение B.1.617.2 идет в Блэкберне и Болтоне на северо-западе Англии, где власти проводят массовое тестирование на COVID-19, а в ближайшее время могут начать прививать население в приоритетном порядке.

После выявления в Великобритании первых случаев заражения индийским штаммом коронавируса власти королевства ужесточили правила въезда из Индии.