Макрон и ас-Сиси обсудят 17 мая ситуацию в секторе Газа

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит в понедельник, 17 мая, в Париже с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в субботу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, слова которого приводит радиостанция Franceinfo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Египта будет в Париже в понедельник утром, что, безусловно, позволит ему провести обмен мнениями с президентом Макроном", - сказал Ле Дриан. "Франция, Германия, Египет, Иордания действуют с тем, чтобы способствовать возобновлению диалога", - отметил министр.

Он подчеркнул, что "очень рассчитывает на египетское посредничество, так как Египет разговаривает со всеми". "Мы все стараемся оказать давление на стороны, чтобы перемирие было выполнено", - сказал Ле Дриан.