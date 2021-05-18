В Минздраве Австрии не исключили выдачу "зеленого паспорта" привитым "Спутником V"

Европа 18 мая 2021 10:31 (UTC+04:00)
В Минздраве Австрии не исключили выдачу "зеленого паспорта" привитым "Спутником V"

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн не исключил, что в будущем привитые российской вакциной "Спутник V" люди смогут получить австрийский "зеленый паспорт" для свободного посещения разных объектов на ее территории при подтверждении наличия антител. Однако с 19 мая для привитых этим препаратом потребуется предъявлять отрицательный тест на коронавирус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мюкштайн в понедельник в вечернем эфире телеканала Puls 24 рассказал, что власти Австрии применяют для вакцинации населения только зарегистрированные в ЕС препараты. В то же время есть вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования, но и в этот список пока не входит "Спутник V", отметил министр. По его словам, нелогично говорить людям в Австрии о невозможности организации вакцинации "Спутником" из-за отсутствия регистрации в ЕС, но одновременно с этим утверждать, что люди из других стран, привитые "Спутником V", могут свободно приезжать в страну.

"Вы правы, надо обсуждать [этот вопрос]. Есть венгры, есть сербы, которые, например, привились "Спутником". Разумеется, есть россияне. Это пока не охвачено постановлением [правительства о "зеленом паспорте"]. Но если антитела будут подтверждены, то я могу себе это представить, к примеру, в определенный момент времени", - сказал Мюкштайн, говоря о потенциальной возможности выдачи австрийского "зеленого паспорта" вакцинации при наличии антител после прививки российским препаратом.

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