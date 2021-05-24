В ВОЗ заявили, что не менее 115 тыс. работников здравоохранения умерли из-за коронавируса

Не менее 115 тыс. работников сферы здравоохранения в мире умерли вследствие пандемии коронавируса. Эти данные привел в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что, по крайней мере, 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, находясь на службе других", - отметил он.

Гебрейесус призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% - к концу года. "Давайте вакцинируем хотя бы 10% населения каждой страны к сентябрю", - отметил он, подчеркнув, что нужно "выйти хотя бы на 30% к концу года".

"Чтобы выйти на эти цифры в декабре, нужно обеспечить вакцинацию 250 млн человек в бедных странах. Это медработники и группы риска. Это минимум, который мы должны обеспечить", - констатировал глава ВОЗ.

Он назвал "скандальным" отсутствие равенства в распределении вакцин в мире, предупредив, что подобная ситуация затягивает борьбу с пандемией. Гендиректор напомнил, что в текущем году число случаев заражения коронавирусом уже превысило показатели за весь 2020 год. В ближайшие недели, по его словам, будет превзойден также показатель по числу летальных исходов. Ситуация в мире остается "крайне опасной", констатировал он. По состоянию на 23 мая в ВОЗ поступила информация о 166 346 635 инфицированных и 3 449 117 умерших.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения (24 мая - 1 июня) уделит основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран, в том числе России.