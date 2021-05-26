Словацкое правительство одобрило использование "Спутника V"
Правительство Словакии одобрило в среду использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило Словацкое телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вакцинация "Спутником V" должна начаться в Словакии не позже 7 июня. Минздрав готовит на этот счет соответствующее распоряжение.
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