Во Франции спасли 80 мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Великобританию
Французские морские службы перехватили несколько лодок с нелегальными мигрантами на борту, которые пытались пересечь пролив Па-де-Кале, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщила в пятницу префектура зоны Ла-Манша и Северного моря, всего были спасены 80 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Па-де-Кале", - говорится в заявлении.
Согласно данным властей, на двух лодках спасатели обнаружили 42 мигрантов. Их доставили на берег в порт Булонь-сюр-Мер, где их осмотрели врачи. После этого спасатели сняли с еще одной лодки еще 38 нелегалов и перевезли их в порт Кале.
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