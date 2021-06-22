Число нелегальных пересечений границ ЕС в 2021 году выросло на 47%

Европа 22 июня 2021 16:21 (UTC+04:00)
Число нелегальных пересечений границ ЕС в 2021 году выросло на 47%

Агентство ЕС по контролю границ Frontex в текущем году зафиксировало значительное увеличение количества нелегальных пересечений внешних границ Евросоюза. Согласно распространенной во вторник информации организации, за первые пять месяцев 2021 года этот уровень вырос на 47% по сравнению с 2020 годом, Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным данным, количество незаконных пересечений границы на внешних границах Европы за первые пять месяцев 2021 года превысило 47 100, что на 47% больше, чем год назад, когда нерегулярная миграция снизилась из-за ограничений на поездки, связанных со вспышкой COVID-19. В мае количество незаконных пересечений границы достигло 10 500, что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года", - указано в сообщении.

Самое большое число мигрантов было зафиксировано в Центральном Средиземноморье. "В период с января по май этого года общее количество незаконных переходов по этому маршруту увеличилось более чем вдвое и составило более 15 700", - информировало агентство.

Число незаконных пересечений границы в регионе Западного Средиземноморья возросло на 21% и составило более 4 550 человек. Большинство из них - алжирцы и марокканцы.

Граждане Сирии и Турции пользуются для нелегальной миграции маршрутом в Восточном Средиземноморье.

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