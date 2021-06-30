Великобритания поддержит усилия Германии по получению постоянного места в СБ ООН

Лондон поддержит усилия Берлина по получению Германией постоянного места в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении о намерениях, которое подписали главы МИД Доминик Рааб и Хайко Маас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выступаем за предоставление ФРГ нового постоянного места в Совете Безопасности ООН", - отмечается в документе, в котором обе страны подчеркивают готовность укреплять сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности. Германские власти неоднократно заявляли о своих амбициях касательно получения постоянного места в СБ ООН. Их стремление, в частности, ранее поддержала Франция.

"Мы вместе решили ежегодно проводить на уровне министров иностранных дел стратегический диалог по всем вопросам внешней политики и международных отношений", - указали министры. В коммюнике также подчеркивается, что "НАТО остается фундаментом коллективной обороны" в Европе и "основой евроатлантической безопасности".

Лондон и Берлин, кроме того, договорились вместе работать в области разоружения и контроля над вооружениями в мире и выразили готовность "в приоритетном порядке" сотрудничать во имя сохранения ядерной сделки с Тегераном.