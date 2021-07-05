В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Минздрав Украины зарегистрировал для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19", - говорится в сообщении.

Это векторная вакцина. Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию. По информации ведомства, для полной иммунизации достаточно однократного введения препарата. Вакцину одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Канада и другие страны.

На данный момент в Украине для иммунизации населения от коронавируса применяются произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, Pfizer и AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По последним данным, в стране, которая начала кампанию по вакцинации одной из последних в Европе, первый компонент вакцины получили 2 074 986 человек (порядка 5% населения), полностью прошли курс 850 629 (примерно 2%).