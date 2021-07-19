ВОЗ призвала не допустить ошибок прошлого лета с быстрым снятием ограничений по ковиду

Пандемия еще не завершена, нельзя повторять ошибок прошлого лета с быстрым снятием коронавирусных ограничений. Об этом говорится в комментарии директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, предоставленном ТАСС, передает Trend.

"Несмотря на то, что наступило лето, пандемия еще далека от завершения. Усталость от ситуации пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода, - отметил он. - Однако мы уже были в таком положении прошлым летом. Когда ограничения были сняты слишком быстро, мы столкнулись с катастрофическим ростом новых случаев и смертей в регионе, что заставило нас вернуться к локдаунам".

"Прошел год, в течение которого огромную нагрузку выдерживали наши системы здравоохранения, образования, домохозяйства, экономика, физическое и психическое здоровье, и сегодня мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку", - подчеркнул Клюге.

В Европе полным ходом продолжается вакцинация, ослабляются общественные меры предосторожности, но большая доля населения региона остается непривитой, в результате этого, по его словам, распространяются более легко передаваемые варианты вируса. "Там, где уровень вакцинации невысок, особенно среди наиболее уязвимых групп населения, следствием становится увеличение числа госпитализаций, работа системы здравоохранения на пределе возможностей и потерянные жизни", - отметил представитель ВОЗ.