Минздрав Италии из-за жары объявил высокий уровень опасности в восьми городах

Европа 23 июля 2021 17:04 (UTC+04:00)
Минздрав Италии из-за жары объявил высокий уровень опасности в восьми городах

Министерство здравоохранения Италии объявило предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности в восьми городах в связи с ожидаемой в воскресенье высокой температурой воздуха из-за африканского антициклона. Соответствующее уведомление было размещено в пятницу на официальном сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о восьми городах в северной и центральной частях страны: Риме, Флоренции, Болонье, Кампобассо, Латине, Пескаре, Риети и Фрозиноне. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в некоторых из них в воскресенье может достигнуть 35-36 градусов тепла. На субботу оранжевый уровень объявлен в тех же городах, за исключением Кампобассо, Латины и Пескары. При этом в Перудже в центральной области Умбрия на пятницу, субботу и воскресенье анонсирован наивысший - красный - уровень погодной опасности.

Высокая температура воздуха летом - привычное явление для Италии. Так, в конце июня из-за того же африканского антициклона Минздрав страны объявлял красный уровень опасности в четырех городах на юге: Кампобассо, Катании, Палермо и Реджо-ди-Калабрии. В жару специалисты обычно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать прохладный душ и ограничить физические нагрузки.

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